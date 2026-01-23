Смеси Nestle и Lactalis отзывают из продажи во Франции после смерти младенцев

Министерство здравоохранения Франции объявило об отзыве из продажи молочных смесей от Nestle и Lactalis, после того как в стране было зафиксировано два случая смерти младенцев.

Министр здравоохранения Стефани Рист заявила в эфире BFMTV, что партии молочных смесей для младенцев, которые могли быть заражены бактериями Bacillus cereus, уже сняты с прилавков. Тем не менее министерство рекомендует родителям быть крайне бдительными и проверять, не относятся ли уже купленные упаковки к отозванным партиям.

Как сообщает Franceinfo, первый случай смерти младенца после употребления молока от Nestle произошел в конце декабря в Анже на западе Франции. Но о расследовании этого случая стало известно только 22 января. Еще один младенец умер в пригороде Бордо в начале января. Кроме того, известно о многочисленных случаях тяжелого отравления детей продукцией Nestle, из-за чего многие оказывались в больницах.

Сама Nestle объявила об отзыве своих молочных смесей под марками Guigoz и Nidal 5 января. При этом гендиректор швейцарского производителя Филип Навратил выпустил обращение к потребителям, заявив, что связь между отравлениями младенцев и употреблением смесей до сих пор не была доказана, а массовый отзыв продукции — мера предосторожности. 21 января о добровольном отзыве своих молочных смесей объявил и французский производитель Lactalis.

Кирилл Сарханянц