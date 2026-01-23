Danone объявила об отзыве молочных смесей после смертельных отравлений младенцев

Французская компания Danone объявила, что отзывает несколько видов детских молочных смесей на нескольких рынках, объяснив этот шаг соответствующим «указанием местных органов по контролю качества продуктов питания». Этому указанию предшествовало выявление во Франции многочисленных случаев отравления и двух случаев смерти младенцев, которых покормили молочной смесью Guigoz производства швейцарской компании Nestle.

Как отмечает Reuters, французские власти начали расследование по факту гибели младенцев, но в Министерстве здравоохранения Франции отметили, что пока нет доказательств того, что эти смерти были связаны именно со смесями. Компания Nestle уже объявила об отзыве из продажи своих детских смесей под марками Guigoz и Nidal, аналогичные меры принял и другой французский производитель смесей — компания Lactalis. Французские специалисты полагают, что некоторые партии смесей могли содержать токсин целеулид, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерий Bacillus cereus. Эти бактерии не гибнут при нагревании, а попадание токсина в организм может вызывать тошноту и рвоту.

В Danone подчеркнули, что проведенные ими «в свете текущих событий» дополнительные проверки подтвердили безопасность продукции компании и ее соответствие требованиям качества. Компания заверила, что родители и специалисты здравоохранения могут по-прежнему ей доверять.

Алена Миклашевская