На Кубани приезжую осудили за финансирование запрещенной организации

Белореченский районный суд вынес приговор Ксении Беловой, признанной виновной в финансировании деятельности международного общественного движения «Аллатра» (признано на территории России экстремистской организацией и запрещено), сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, госпожа Беловая разделяла идеологию движения и в период с августа 2023 года по май 2024 года перечислила на карту активиста организации, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 150 тыс. руб. По версии следствия, участники организации под контролем украинских кураторов поддерживали контакты с российскими оппозиционными структурами и организовывали акции, направленные на дискредитацию органов власти. Противоправная деятельность подсудимой была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании фигурантка Беловая вину не признала, заявив, что считала перевод средств поддержкой движения по борьбе с глобальным потеплением. Суд счел доводы подсудимой несостоятельными и квалифицировал их как попытку защиты.

Обвиняемой Беловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков