Руководителя организации в Крыму оштрафовали за сокрытие 16 млн рублей

Симферопольский суд назначил руководителю местной организации штраф в размере 500 тыс. руб. за сокрытие 16 млн руб. от налогового взыскания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следствие установило, что директор компании после получения решения налоговой службы о взыскании задолженности свыше 26 млн руб. предприняла меры по укрывательству части средств. Женщина осуществляла расчеты, обходя официальные счета своего предприятия.

Нарушения выявили специалисты налоговой службы совместно с сотрудниками органов внутренних дел в ходе проверочных мероприятий.

Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина