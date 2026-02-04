Ростовский речной порт принял 8 млн тонн грузов в 2025 году

В Ростовской области таможенники оформили около 3,8 тыс. судов в 2025 году, а грузооборот речного порта Ростова-на-Дону превысил 8 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным направлением, как следует из сообщения, таможенных пунктов остается экспорт товаров. Номенклатура вывозимой продукции практически не изменилась: пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, каменный уголь, полуфабрикаты из нелегированной стали и железа, калийные и минеральные удобрения. Ключевыми направлениями вывоза товаров в 2025 году являются Турция, Египет, Ливан и Грузия.

В ходе контроля в 2025 году правоохранители выявили нарушения законодательства, по которым возбуждено 88 административных дел.

«При этом можно отметить небольшое расширение географии стран назначения вывозимых товаров, в основном за счет азиатских и африканских стран — Алжира, Судана, Сирии, Ливана, Ливии, Туниса, Северной Африки», — отметил начальник таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» Владимир Ничипурович.

Константин Соловьев