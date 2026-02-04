«Вероятность, что открытие аэропорта в Анапе состоится летом 2026 года, очень высока»

В феврале исполняется четыре года с момента закрытия аэропорта в Анапе. Вместе с тем в июле 2025 года работу возобновил аэропорт Геленджика, в сентябре — Краснодара. В конце 2025 года министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в южных и центральных регионах страны в ближайшее время могут снять ограничения на полеты. В частности, речь шла и о возможной открытии анапского аэропорта. В пресс-службе холдинга «Аэродинамика» (оператор кубанских аэропортов) сообщили, что готовы к возобновлению полетов в Анапе, но в адрес воздушной гавани не поступало соответствующих распоряжений. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко оценил перспективы возобновления авиасообщения с южным курортом.

Петр Щербаченко

Фото: предоставлено автором

«Безопасность в этом вопросе — основной приоритет. Минтранс России готов оперативно открыть аэропорт в Анапе при получении положительного заключения специальных служб. Я приведу несколько факторов, которые говорят в пользу этого.

Во-первых, ведется разработка мастер-плана развития аэропорта Анапы, которая завершится до конца 2026 года. Он направлен на модернизацию инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров и превращение воздушной гавани в современный международный транспортный узел.

Во-вторых, открытие аэропорта будет способствовать увеличению турпотока в Краснодарский край. Турагентства прогнозируют значительный рост туристического потока в Анапу летом 2026 года — до 40%. Это связано с ожидаемым открытием пляжей для купания. За девять месяцев 2025 года Анапу посетили только 1,7 млн туристов, что более чем вдвое меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Открытие аэропорта Анапы даст импульс развитию курортам Витязево и Джемете — популярным песчаным курортам под Анапой, идеально подходящим для семейного отдыха с детьми благодаря мелководью. Сейчас туристы добираются преимущественно поездом.

Примечательно, что спустя 3,5 года аэропорт Геленджика возобновил прием гражданских рейсов. Главной причиной стала подтвержденная безопасность полетов. Минтранс России, Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения РФ совместно заявили, что специалисты провели проверку и подтвердили возможность безопасного выполнения рейсов в аэропорт Геленджика. С 11 сентября 2025 года аэропорт Краснодара возобновил работу после длительного перерыва. Основной причиной открытия аэропортов Геленджика и Краснодара является то, что за эти годы была наработана практика взаимодействия гражданских и военных специалистов, найдены решения по движению воздушных судов, организации работы и обеспечено взаимодействие служб.

Открытие аэропортов — для туристического рынка это значимый фактор на фоне высокого спроса на отдых в регионе. На мой взгляд, вероятность, что открытие аэропорта в Анапе состоится летом 2026 года, очень высока».