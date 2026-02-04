Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Днем 4 февраля в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, службы терминала готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

Ранее ограничения на полеты в авиагавани Краснодара вводили вечером 1 февраля.

Алина Зорина

Новости компаний Все