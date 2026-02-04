В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Днем 4 февраля в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, службы терминала готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.
Ранее ограничения на полеты в авиагавани Краснодара вводили вечером 1 февраля.