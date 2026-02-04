СКР возбудил дело после травмирования ребенка в детском саду Севастополя

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в частном детском саду Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя

В ходе следствия установлено, что летом 2025 года на площадке частного детского сада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса и получил травмы. Площадка была предназначена для детей в возрасте от трех лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством Главного следственного управления.

Алина Зорина