На Дону осужден директор маслозавода за банкротство для неуплаты кредита

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области, директора коммерческой организации по факту мошенничества с кредитом в госбанке приговорили к двум годам колонии общего режима. Фигурант по фиктивным документам получил в кредит более 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Указанное уголовное дело стало одним из первых в России случаев привлечения гражданина к уголовной ответственности за хищение денежных средств кредитных организаций путем признания физического лица банкротом»,— отметили в ФСБ.

По данным собственного источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем руководителе ООО «Велес-Ойл», специализирующимся на производстве жиров и масел.

Виталий Сенников предоставил в АО «Россельхозбанк» заведомо недостоверные сведения об уровне своей заработной платы и, тем самым, ввел в заблуждение представителей банка.

Чтобы не оплачивать кредит, подсудимый подал заявление о признании его банкротом в Арбитражный суд Ростовской области. Суд удовлетворил иск. Таким образом экс-руководитель ООО «Велес-Ойл» не заплатил банку 2,3 млн руб.

Каменский районный суд Ростовской области приговорил фигуранта к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Позже определением Ростовского областного суда срок был увеличен до двух лет.

Приговор вступил в законную силу.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Велес-Ойл» было зарегистрировано в Каменске-Шахтинском 11 июня 2011 года. С сентября 2025 года в отношении юридического лица в деле о банкротстве введено наблюдение. Предприятие специализируется на производстве масел и жиров. Сейчас директором ООО является Дмитрий Панин.

Наталья Белоштейн