Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону осужден директор маслозавода за банкротство для неуплаты кредита

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области, директора коммерческой организации по факту мошенничества с кредитом в госбанке приговорили к двум годам колонии общего режима. Фигурант по фиктивным документам получил в кредит более 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Указанное уголовное дело стало одним из первых в России случаев привлечения гражданина к уголовной ответственности за хищение денежных средств кредитных организаций путем признания физического лица банкротом»,— отметили в ФСБ.

По данным собственного источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем руководителе ООО «Велес-Ойл», специализирующимся на производстве жиров и масел.

Виталий Сенников предоставил в АО «Россельхозбанк» заведомо недостоверные сведения об уровне своей заработной платы и, тем самым, ввел в заблуждение представителей банка.

Чтобы не оплачивать кредит, подсудимый подал заявление о признании его банкротом в Арбитражный суд Ростовской области. Суд удовлетворил иск. Таким образом экс-руководитель ООО «Велес-Ойл» не заплатил банку 2,3 млн руб.

Каменский районный суд Ростовской области приговорил фигуранта к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Позже определением Ростовского областного суда срок был увеличен до двух лет.

Приговор вступил в законную силу.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Велес-Ойл» было зарегистрировано в Каменске-Шахтинском 11 июня 2011 года. С сентября 2025 года в отношении юридического лица в деле о банкротстве введено наблюдение. Предприятие специализируется на производстве масел и жиров. Сейчас директором ООО является Дмитрий Панин.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все