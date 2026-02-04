Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предложили работу в Азии

Пилоту Сергею Белову, который в 2023 году выполнил экстренную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, предложили продолжить профессиональную деятельность в одной из авиакомпаний азиатского региона. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам летчика, предложение поступило после событий, связанных с аварийной посадкой воздушного судна, однако на прежнем месте работы его профессиональная репутация оказалась неоднозначной. Сергей Белов отметил, что часть коллег по «Уральским авиалиниям» дала ему негативные отзывы, что повлияло на его дальнейшие перспективы внутри компании. Подробности возможного трудоустройства в Азии пилот предпочел не раскрывать, сославшись на рабочие договоренности.

Инцидент, после которого имя пилота получило широкую известность, произошел утром 12 сентября 2023 года. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, был вынужден совершить аварийную посадку в пшеничном поле на территории Убинского района Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Посадка прошла без жертв: никто не погиб, однако несколько пассажиров получили ушибы, а у двух человек зафиксировали резкое повышение артериального давления.

Как сообщали власти Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры, причиной внештатной ситуации стали технические неполадки. У самолета возникли проблемы с гидравлической системой, а экипаж опасался возможного отказа тормозов при посадке. В этой связи пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса имеет большую длину и обеспечивает более безопасные условия для приземления. Однако до аэродрома воздушное судно не дотянуло, и экипажу пришлось выполнять посадку вне специально оборудованной площадки.

Мария Удовик