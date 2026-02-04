«Коммерсантъ» внесли в «белый список» сайтов, доступных при отключениях интернета

Минцифры включило издание «Коммерсантъ» в обновленный «белый список» сайтов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В перечень также вошли российские банки, СМИ, службы доставки и ряд государственных и коммерческих сервисов. Среди них ВТБ и ПСБ, службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат», медиахолдинг ВГТРК и другие

Кроме того, в список попали сервисы ФНС для налогоплательщиков, ГИС ЖКХ, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», сеть «Бургер Кинг», ряд региональных сайтов и сервисов органов власти, а также некоторые другие сервисы.

В министерстве подчеркнули, что «белый список» формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

Вячеслав Рыжков