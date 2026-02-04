В 43 школах Кубани отменили подвоз детей из-за непогоды

В Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий прекратили подвоз учащихся в 43 образовательных учреждениях. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Ограничения коснулись школ в Горячем Ключе, Апшеронском, Калининском, Брюховецком, Темрюкском, Новокубанском и Динском районах, а также Приморско-Ахтарском муниципальном округе. Транспортное сообщение приостановили и для четырех государственных коррекционных образовательных учреждений в Тимашевском, Темрюкском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Тимашевском районе, где из-за сильного гололеда полностью отменили занятия в 19 школах. Уроки перенесли на субботу, 14 февраля. В детских садах муниципалитета организовали работу 60 дежурных групп.

Алина Зорина