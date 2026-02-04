В горах Сочи после снегопада высота сугробов местами приблизилась к трем метрам

В горных районах вблизи Сочи зафиксировано резкое увеличение высоты снежного покрова после мощного снегопада, прошедшего в течение минувших суток. Как следует из данных, опубликованных горнолыжным курортом, количество свежевыпавшего снега на отдельных высотных отметках достигло 26 см, а общая высота сугробов в верхней части склонов приблизилась к трехметровой отметке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По состоянию на утро 4 февраля высота снежного покрова в горах варьируется в широком диапазоне — от 10 до 290 см в зависимости от высоты над уровнем моря. На отметке 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, зафиксировано до 26 см нового снега. Общая толщина снежного слоя здесь достигла 290 см. В условиях продолжающегося слабого ливневого снега видимость на этой высоте не превышает 10 м, температура воздуха опустилась до минус 11 градусов.

На уровне 1,6 тыс. м также отмечено существенное увеличение снежного покрова. Здесь его высота составляет 228 см. Осадки к этому времени прекратились, а видимость улучшилась и достигает одного километра. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте около 1,1 тыс. м, максимальная толщина снега зафиксирована на уровне 129 см при температуре воздуха минус 3 градуса.

На отметке 940 м снежный покров обновился до 99 см. Даже в нижней части курорта, в районе Роза Долины, за сутки выпало до 10 см снега, что также отразилось на общем состоянии склонов. По оценкам специалистов, подобная динамика характерна для активных циклонов, проходящих над горными районами черноморского побережья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что значительные запасы снега в горах Сочи позволяют рассчитывать на продолжительный горнолыжный сезон. По его словам, при сохранении текущих погодных условий катание на курортах может продолжаться как минимум до конца марта.

Мария Удовик