На развитие культуры в Краснодарском крае направят 7 млрд рублей

В 2026 году на развитие культуры в Краснодарском крае направят более 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 1,1 млрд руб. пойдут на ремонт и укрепление материально-технической базы. Подобную поддержку получат 116 учреждений отрасли. В школы искусств также планируют закупить новые музыкальные инструменты и учебные пособия. Часть средств на эти цели — около 318 млн руб. — край получил в рамках реализации национального проекта «Семья».

В целом по нацпроекту регион в этом году получил из федерального бюджета вдвое больше средств, чем в 2025 году. Их направят на капитальный ремонт 10 муниципальных учреждений культуры и приобретение нового оснащения. Средства получат четыре музея. В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко, например, обновят витрины для экспозиций.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта в этом году для Музыкального театра ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова купят новое оборудование. Для 26 детских музыкальных, художественных и школ искусств закупят инструменты, пособия и материалы. Так, в ДШИ ст. Новорождественской Тихорецкого района, где обучаются более 400 воспитанников, поставят домры, баяны, пианино, ноты и гончарный круг. В Анапе, Славянском и Брюховецком районах три библиотеки переоснастят по модельному стандарту. Кроме того, на базе учреждений культуры в Анапе и Новороссийске создадут два детских культурно-просветительских центра.

По данным краевой администрации, в этом году должны завершить работы на мемориальном комплексе «Малая земля», а также достроить дома культуры в Кореновском и Славянском районах.

Алина Зорина