Ресторан в Сочи проиграл спор о правах на песню Игоря Николаева

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, признавшего, что владелец ресторана «Дельфин и русалка» в Сочи нарушил права на одноименное музыкальное произведение Игоря Николаева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Ранее, в октябре, арбитраж удовлетворил иск компании «Диджитал Прожект», которой музыкант передал исключительные права на свои произведения. Суд установил, что московское ООО «Компания систем инжиниринг РУС», владевшее рестораном в Сочи в период с 2020 по 2024 год, незаконно использовало обозначение, тождественное названию известной песни. По мнению суда, нарушение выражалось в размещении спорного наименования на вывеске заведения, его использовании в доменном имени, а также в продвижении ресторана в социальных сетях.

Истец настаивал на взыскании компенсации в размере 5 млн руб., указывая на масштаб коммерческой деятельности заведения. В ходе разбирательства сообщалось, что только продажи устриц за рассматриваемый период превысили 4 млн руб., а минимальная годовая выручка ресторана оценивалась примерно в 170 млн руб. Однако суд первой инстанции пришел к выводу о соразмерности меньшей компенсации и взыскал с бывшего владельца ресторана 1 млн руб.

Ответчик исковые требования не признал, заявив, что Игорь Николаев не ведет деятельность в сфере общественного питания, а потому отсутствует риск смешения для потребителей. Суд счел эти доводы несостоятельными и указал, что само по себе использование известного названия музыкального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав.

В деле также участвовал второй ответчик — нынешний владелец ресторана ООО «Дир Сочи». Эта компания признала факт нарушения и заключила с правообладателем мировое соглашение, в рамках которого обязалась выплатить компенсацию в размере 800 тыс. руб. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы обеих сторон, но не нашла оснований для отмены или изменения решения, окончательно закрепив выводы суда первой инстанции.

Мария Удовик