Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен перейдет во французский «Лилль»

Французский полузащитник Гаэтан Перрен покинет ФК «Краснодар» и продолжит карьеру в «Лилле». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителя игрока Филиппа Ламболе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Гаэтан Перрен присоединился к краснодарской команде летом 2025 года из французского «Осера». В составе «быков» футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отличился двумя забитыми мячами и сделал четыре голевые передачи.

Сейчас «Краснодар» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 40 баллов по итогам 18 проведенных туров.

Алина Зорина