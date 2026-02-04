Пашинян и Алиев обсудили реализацию «Маршрута Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» и других инфраструктурных проектов. Об этом сообщила пресс-служба армянского лидера. Стороны также договорились продолжать работу по укреплению мира и стабильности между странами.

Лидеры двух стран «подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты для содействия процессу нормализации», говорится в сообщении ведомства.

13 января Армения и США согласовали рамочную программу «Маршрута Трампа», который должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Планируется создать совместную американо-армянскую управляющую компанию TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Предполагается, что она будет управлять маршрутом 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет. Азербайджан выразил поддержку программе.

Армянская сторона также заявляла о планах объединения энергосистема с Азербайджаном и выражала надежду на заключение мирного договора в течение будущих месяцев.