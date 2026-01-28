Армения надеется подписать мирный договор с Азербайджаном в течение месяцев

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в течение будущих месяцев. По его словам, стороны продвигаются в мирном процессе.

«Мы полны надежды и прилагаем все возможные усилия, чтобы быть уверенными, что это приведет нас к более светлому будущему»,— сказал Арарат Мирзоян на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.

Лусине Баласян