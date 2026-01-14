Азербайджан поддержал программу Армении и США по «Маршруту Трампа»

МИД Азербайджана заявил, что подписание Арменией и США рамочной программы по транспортному проекту «Маршрут Трампа» показывает приверженность сторон достигнутым договоренностям. В частности, Баку считает подобные шаги важными для выполнения Ереваном своих обязательств.

«Обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой является одним из главных приоритетов для нашей страны. Наряду с этим маршрут TRIPP важен и с точки зрения диверсификации торговли и связей в более широком регионе»,— заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде (цитата по агентству APA).

13 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне. Стороны согласовали рамочную программу «Маршрута Трампа», который должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Планируется создать совместную американо-армянскую управляющую компанию TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Предполагается, что она будет управлять маршрутом 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет.

Лусине Баласян