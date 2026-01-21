Пашинян сообщил о планах объединения энергосистем Армении и Азербайджана

Энергетические системы Армении и Азербайджана планируется объединить. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Пашиняна, стороны смогут на равных условиях использовать возможности как экспорта, так и импорта электроэнергии. Реализация этих договоренностей рассматривается в рамках проекта «Маршрут Трампа».

«Маршрут Трампа» предполагает восстановление железнодорожного участка на территории Армении, который соединит Азербайджан с Нахчываном. Инициатива связана с посредничеством Дональда Трампа в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Согласно концепции проекта, коридор может быть передан в долгосрочную аренду американской компании, которая будет отвечать за управление и безопасность. Основной целью называется формирование нового транзитного пути между Азией и Европой под контролем США.