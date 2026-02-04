В школе № 1 Ессентуков эвакуировали 600 учеников и 50 взрослых

В Ессентуках после появления информации об угрозе минирования из школы № 1 эвакуировали 600 детей и 50 взрослых. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Уточняется, что информация о минировании не подтвердилась. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 4 февраля на время проверки здания пришедших школьников отпустили домой.

Сегодня, 4 февраля, дошкольные и общеобразовательные учреждения Ессентуков работают в режиме свободного посещения из-за осложнения ситуации на дорогах и тротуарах. Причиной стала сильная гололедица, которая создает риски для безопасного передвижения детей и взрослых.

Константин Соловьев