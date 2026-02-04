В Ессентуках учащихся школы эвакуировали после сообщения о минировании

В Ессентуках эвакуировали учащихся школы №1 после появления сообщений о минировании. Об этом рассказал глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня, 4 февраля, дошкольные и общеобразовательные учреждения Ессентуков работают в режиме свободного посещения из-за осложнения ситуации на дорогах и тротуарах. Причиной стала сильная гололедица, которая создает риски для безопасного передвижения детей и взрослых.

На время проверки здания пришедших школьников отпустили домой.

«Прошу сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информация проверяется», — написал глава города-курорта.

Константин Соловьев