В Ессентуках учащихся школы эвакуировали после сообщения о минировании
В Ессентуках эвакуировали учащихся школы №1 после появления сообщений о минировании. Об этом рассказал глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сегодня, 4 февраля, дошкольные и общеобразовательные учреждения Ессентуков работают в режиме свободного посещения из-за осложнения ситуации на дорогах и тротуарах. Причиной стала сильная гололедица, которая создает риски для безопасного передвижения детей и взрослых.
На время проверки здания пришедших школьников отпустили домой.
«Прошу сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информация проверяется», — написал глава города-курорта.