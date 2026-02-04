Апелляция подтвердила нарушение сочинским рестораном прав на «Дельфина и русалку»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о нарушении авторских прав на песню Игоря Николаева владельцем ресторана «Дельфин и русалка» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре Арбитражный суд Москвы по иску компании «Диджитал Прожект», которой Николаев передал права на свои произведения, взыскал с московского ООО «Компания систем инжиниринг РУС», владевшего рестораном с 2020 по 2024 год, 1 млн руб. Суд установил, что ответчик незаконно использовал название песни, размещая его на вывеске заведения, в доменном имени и социальных сетях.

Истец первоначально требовал 5 млн руб., указывая, что только на продаже устриц ресторан выручил более 4 млн руб., а минимальная годовая выручка составляла около 170 млн руб. Ответчик иск не признал, утверждая, что господин Николаев не ведет ресторанный бизнес, поэтому смешение невозможно.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Второй ответчик и нынешний владелец ресторана, ООО «Дир Сочи», признал нарушение и заключил мировое соглашение, по которому выплатил 800 тыс. руб. Апелляция отклонила жалобы ООО «Компания систем инжиниринг РУС» и истца, после чего решение суда вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков