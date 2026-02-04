Дело экс-председателя кубанского ДОСААФ передали в суд

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшего председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского передано в суд, сообщили в Следственном комитете РФ. Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, и теперь дело рассмотрят по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Левитский, занимая должность председателя, принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ в Краснодарском крае, в том числе Краснодарского тира, используемого также для патриотического воспитания детей в спортивных секциях. В 2023 году он, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки интересам организации, заключил договоры аренды по цене значительно ниже рыночной. В результате помещения длительное время использовались не по назначению, что причинило ДОСААФ ущерб свыше 40 млн руб.

В ходе следствия договор аренды был расторгнут, помещения возвращены к целевому использованию. Борис Левитский арестован, на его имущество наложен арест на сумму более 45 млн руб. в целях обеспечения приговора, взыскания штрафа и удовлетворения гражданского иска.

Вячеслав Рыжков