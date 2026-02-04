В Ярославле запущена реорганизация подконтрольного мэрии АО «Вознесенский»

В Ярославле из АО «Вознесенский» (100% акций находятся в муниципальной собственности) выделят новое юридическое лицо, которое впоследствии будет продано. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета.

Гендиректор АО «Вознесенский» Егор Поспелов рассказал на заседании, что дорожная карта процесса уже утверждена. Ее реализация запланирована на конец лета.

«Я думаю, что к концу лета мы выйдем уже на реализацию. Мы выделяем по улице Победы первый этаж. Сейчас все процедуры отделения, регистрации, кадастрового разделения уже осуществлены. Сейчас происходит процедура ремиссии ценных бумаг. Будет регистрация нового акционерного общества, после чего — реализация 100% акций выделяемого общества через аукцион. И будет наполняться бюджет»,— сообщил господин Поспелов. По его мнению, желающих приобрести пакет акций будет много, так как коммерчески это выгодные помещения.

Согласно данным kartoteka.ru, АО «Вознесенский» с 3 декабря 2025 года находится в процессе реорганизации в форме выделения. В ведении АО находятся городской концертный и выставочный залы в «Казармах».