В районе Мацесты выявили незаконную рубку деревьев с ущербом более 10 млн рублей

В районе Мацесты государственные инспекторы выявили факт незаконной рубки лесных насаждений на территории, частично затрагивающей границы Сочинского национального парка. Нарушение было обнаружено 26 января в ходе обследования лесного массива. По данным администрации особо охраняемой природной территории, вырубке подверглись 85 сырорастущих деревьев ценных пород, находившихся в хорошем санитарном состоянии и достигших зрелого возраста.

Среди незаконно спиленных деревьев — дуб, граб, ясень, ольха и клен. Речь идет о полноценных лесных насаждениях, имеющих высокую экологическую и природоохранную ценность. Как уточняется, территория относится к зоне с особым режимом использования, где любые работы, затрагивающие растительный мир, допускаются исключительно при наличии согласований и разрешительной документации.

Лицо, причастное к вырубке, было задержано. По его объяснениям, деревья якобы представляли угрозу для проезда транспорта. При этом каких-либо согласований с органами власти или администрацией национального парка получено не было. В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Указанная статья предусматривает строгую ответственность, включая крупные штрафы и лишение свободы, особенно в случаях причинения значительного ущерба и совершения правонарушений на охраняемых природных территориях.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, оценивается более чем в 10 млн руб. В настоящее время по факту незаконной рубки проводится проверка, формируется доказательная база и уточняются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы в ближайшее время будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновного к ответственности в установленном законом порядке.

Администрация Сочинского национального парка вновь обращает внимание на недопустимость самовольных действий в лесных массивах и напоминает, что любые работы, связанные с вырубкой или повреждением деревьев, требуют обязательного согласования. Даже при наличии субъективных причин подобные действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемые, если они наносят ущерб окружающей среде и нарушают режим охраны природных территорий.

