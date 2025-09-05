Алиханов: коммерческие перевозчики смогут получать самолеты Ту-214 с 2027 года

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что коммерческие авиаперевозчики смогут получать самолеты Ту-214 с 2027 года. Сейчас, по его словам, Казанский авиационный завод сосредоточен на производстве самолетов для специального летного отряда «Россия». Об этом господин Алиханов рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Министр также отметил, что один самолет Ту-214 уже сдан и эксплуатируется авиакомпанией Red Wings. Второй самолет, запланированный к поставке в этом году, находится в производстве.

Господин Алиханов добавил, что ряд отечественных авиакомпаний сейчас прорабатывает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) графики и условия поставок.