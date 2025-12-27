Минпромторг ведет переговоры с возможными покупателями Ту-214

Минпромторг России ведет переговоры с потенциальными покупателями самолета Ту-214, уже есть некоторые договоренности. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«Если говорить про авиационную часть, то мы и сегодня провели очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями. На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату — пока целимся в первый квартал следующего года»,— сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

Сегодня Росавиация выдала обновленному Ту-214 свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции. Антон Алиханов отметил, что авиаконструкторы создали первые уникальные системы предупреждения столкновений с самолетами и раннего предупреждения приближения земли. По словам главы Минпромторга, обновленный самолет стал очередным шагом к технологическому суверенитету в российской гражданской авиации.