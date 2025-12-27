Алиханов назвал обновленный Ту-214 очередным шагом к техсуверенитету России

Пассажирский самолет Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минпромторга России Фото: Пресс-служба Минпромторга России

Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции Ту-214 с измененным составом отечественного оборудования взамен импортного. Церемония вручения сертификата состоялась в Казани.

Комментируя обновленный Ту-214, Антон Алиханов отметил, что авиаконструкторы создали первые уникальные системы предупреждения столкновений с самолетами и раннего предупреждения приближения земли. «Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов»,— сказал он.

К концу 2027 года планируется увеличение выпуска Ту-214 до 20 единиц в год, сообщил министр. По его словам, одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям.