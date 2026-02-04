Фиктивные травмы, реальные суммы

В Гуковском горсуде состоялось слушание дела о коррупции и мошенничестве. Среди фигурантов — бывший замдиректора филиала регионального отделения Фонда соцстрахования РФ, экс-заместитель главного инженера ОАО «Замчаловский Антрацит» и лица, фиктивно оформленные на работу в эту компанию. Всего по делу проходят десять человек, двое из которых ранее суд приговорил к различным срокам наказания. Сейчас на скамье подсудимых восемь человек, которые, по версии следствия, способствовали хищению более 34 млн руб., которые злоумышленники получили по фиктивным документам как социальные и страховые выплаты.



В здании городского суда в Гуково (Ростовская область) состоялось слушание уголовного дела в отношении лиц, которых обвиняют в коррупции и мошенничестве. На скамье подсудимых — бывший заместитель директора филиала №26 ГУ «Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» Марина Хомюк, экс-заместитель главного инженера ОАО «Замчаловский Антрацит» Сергей Колтунов и лица, фиктивно оформленные им на работу: Сергей Макушев, Кристина Колтунова, Сергей Куимов, Алексей Лепетюхин, Сергей Лазаревич и Наталья Лепетюхина.

Ранее по этому делу также проходили фиктивно работавшие в угледобывающем предприятии «совместители» Лариса Маслова и Виталий Богунов, но в декабре 2025 года суд огласил приговоры по этим фигурантам. Так, Маслова была признана виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Ей назначено наказание — два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Этот приговор пока не вступил в законную силу. Адвокаты Масловой намерены его обжаловать.

Виталий Богунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, оказывал активное содействие расследованию, рассказал следователям об известных ему эпизодах. Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), но назначил наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы (условно).



Этот же срок считается для Богунова испытательным: осужденный должен доказать правоохранителям, что он действительно стал на путь исправления.

Из всех нынешних подсудимых только Марина Хомюк обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы). Остальные фигуранты обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.).

По версии следствия, экс-замдиректора филиала регионального отделения Фонда соцстрахования Марина Хомюк в период с июня 2015 года по апрель 2016-го брала взятки, общая сумма которых превышает 1,4 млн руб. Деньги госпожа Хомюк получала за принятие решений о назначении социальных пособий в интересах определенных лиц.

Следователи установили, что бывшая замдиректора филиала занималась подготовкой документов, которые на протяжении девяти лет (с 2015 года по 2024-й) позволили Виталию Богунову, Ларисе Масловой, Сергею Макушеву, Кристине Колтуновой, Сергею Куимову, Алексею Лепетюхину, Сергею Лазаревичу и Наталье Лепетюхиной, фиктивно устроенным в ОАО «Замчаловский Антрацит» как совместители, получать социальные и страховые выплаты.

Следствие также установило, что эту схему обогащения придумал Сергей Колтунов, который, за вознаграждение от «получателей», предоставлял в филиала №26 регионального отделение Фонда соцстраха ложные сведения о трудоустройстве «подчиненных», их зарплате и фальшивые медсправки о полученных «совместителями» производственных травмах, что было основанием для получения выплат.

В итоге, «претенденты» ежемесячно получали денежную компенсацию. По оценкам следователей, общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками государству, превышает 34 млн руб.

На последнем заседании суда в Гуково были заслушаны свидетели пострадавшей стороны, которые подтвердили выводы следователей. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 10 февраля.

Марина Хомюк была задержана 18 февраля 2025 года в помещении следственного отдела по городу Красный Сулин. На момент ареста она занимала должность начальника управления организации страхования профессиональных рисков Отделения Социального фонда РФ по Ростовской области. Оперативные мероприятия по уголовному делу проводили сотрудники Межрайонного отдела 2 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемой и в рабочем помещении отделения фонда. На следующий день, 19 февраля, Гуковский горсуд принял решение о заключении обвиняемой под стражу. Эта мера пресечения впоследствии неоднократно продлевалась.

На первом судебном заседании 16 декабря 2025 года адвокат Марины Хомюк подала апелляционную жалобу с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд оставил в силе ранее вынесенное постановление.

Марина Хомюк единственная из фигурантов дела находится сейчас в СИЗО. В отношении других обвиняемых действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Валентина Любашенко