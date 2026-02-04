В некоторых реках Крыма в январе зафиксировали химическое загрязнение

В ряде рек Крыма в январе зафиксированы превышения по содержанию нитритного и аммонийного азота, органических веществ и отдельных гидрохимических показателей, следует из исследования, проведенного сотрудниками Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов выявлено не было.

Для анализа специалисты отобрали 11 проб поверхностных вод. Превышение концентраций аммонийного азота обнаружено в створе реки Салгир в районе села Двуречье. Нитритный азот выявлен в повышенных концентрациях в реках Таракташ в Судаке, Салгир — в районе Двуречья, а также выше и ниже поселка Грэсовский, и в Малом Салгире в черте Симферополя.

Кроме того, в ряде проб отмечено превышение содержания органических веществ — на Салгире выше и ниже Грэсовского, в районе Двуречья, в черте Симферополя, а также на реке Биюк-Карасу выше Белогорска. В створе Салгира в селе Двуречье зафиксировано и превышение концентрации фосфатного фосфора. Повышенные значения биологического потребления кислорода отмечены в створах рек Таракташ, Ускут в Приветном, Биюк-Карасу ниже Белогорска, Салгир в Двуречье и Малый Салгир в Симферополе.

Мониторинг качества поверхностных вод в Крыму ведется на 14 водотоках и шести водоемах в 22 пунктах наблюдений. Оценка загрязненности осуществляется на основе предельно допустимых концентраций вредных веществ, установленных для рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

