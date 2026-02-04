На Кубани 205 единиц техники задействованы в уборке снега

В Краснодарском крае для борьбы со снегом и наледью на дорогах задействовали 205 единиц спецтехники. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В ночь с 3 на 4 февраля на региональных трассах работали девять автогрейдеров, 170 комбинированных дорожных машин и 26 тракторов с плужным оборудованием. За сутки использовали свыше 5,3 тыс. т противогололедных реагентов.

Движение обеспечено по всем краевым и федеральным автодорогам региона.

