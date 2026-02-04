В Ярославле установили стоимость питания детей на продленке
В Ярославле установили плату за питание детей в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях. Она составит 87 руб. в день, что соответствует установленной стоимости школьного питания. Приказ подписал заместитель директора департамента образования Александр Гуськов.
Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Как пояснили в мэрии Ярославля, без организации питания плата за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня не взимается.
В 2024 году стоимость питания сначала составляла 75 руб., потом — 79 руб., в 2025 году — 83 руб., в 2026 году — 87 руб.