В Ярославле установили стоимость питания детей на продленке

В Ярославле установили плату за питание детей в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях. Она составит 87 руб. в день, что соответствует установленной стоимости школьного питания. Приказ подписал заместитель директора департамента образования Александр Гуськов.

Как пояснили в мэрии Ярославля, без организации питания плата за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня не взимается.

В 2024 году стоимость питания сначала составляла 75 руб., потом — 79 руб., в 2025 году — 83 руб., в 2026 году — 87 руб.