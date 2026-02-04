Житель хутора Крупской стал документалистом о СВО

Александр Чернявский из хутора Крупской Краснодарского края стал режиссером документальных фильмов о специальной военной операции. Сейчас он работает в Славянске-на-Кубани и участвует в противодействии украинским БПЛА, пишет газета «Голос Правды».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В октябре 2022 года Александр Чернявский в составе добровольцев отправился в зону СВО. До этого он много лет снимал деятельность казачьего общества «Гаркушин кордон», в котором состоят он, его братья и отец. Навыки монтажа он получил на факультете режиссуры Краснодарского государственного института культуры.

Опыт съемки на различную технику — телефон, камеру GoPro и дроны — помог Александру Чернявскому стать заместителем командира взвода БПЛА в добровольческом отряде «БАРС». Журналисты регулярно обращались к подразделению за видеоматериалами о службе кубанских казаков, и Александр Чернявский предоставил им несколько терабайтов записей.

В 2023 году в расположение отряда приехала журналист Регина Орехова для съемок фильма к фестивалю RT.Док. В картину попал и Александр Чернявский с позывным «Фокус», который рассказал о работе операторов дронов. После премьеры фильма в Москве он подал заявку на конкурс документальных проектов Russia Today. На очном прослушивании он представил полутораминутный ролик, снятый на телефон.

Победа принесла Александру Чернявскому сертификат на создание документального проекта с технической и информационной поддержкой Russia Today, а также гарантией показа на фестивале RT.Док. После этого он вернулся в зону СВО в составе отряда «БАРС-9», где получил назначение командиром взвода БПЛА.

Развитию творческих навыков также способствовала поездка в арт-кластер «Таврида» в Крыму, где проходила программа «Своя культура» для участников СВО, желающих заниматься искусством.

Сейчас Александр Чернявский работает на предприятии в Славянске-на-Кубани и продолжает участвовать в защите от беспилотников. Он продолжает монтаж фильма для фестиваля RT.Док и совместно с московской командой разрабатывает картину о казаках, где может выступить оператором.

Елизавета Ершова