Суд оштрафовал на 8 млн рублей экс-чиновника из Адыгеи за взятки

Тахтамукайский районный суд вынес приговор экс-руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации Тахтамукайского района. Чиновник признан виновным в получении взятки в значительном размере и приговорен к штрафу в размере 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Суд установил, что с 7 августа 2024 года по 6 марта 2025 года обвиняемый получал от 100 до 150 тыс. руб. за содействие в оформлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках взяткодателей. Также чиновник способствовал утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и соглашения об образовании участка в пределах дачного товарищества.

По решению суда экс-руководитель лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с функциями представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, на семь лет. У осужденного конфисковали денежную сумму в размере 700 тыс. руб., соответствующую размеру полученной взятки.

Алина Зорина