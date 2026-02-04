Кипелов продолжил выступать после обстрела и отключения света в Белгороде

Рок-музыкант Валерий Кипелов со своей группой накануне вечером выступил в Белгороде — в ДК «Энергомаш». Во время выступления свет на концертной площадке был отключен из-за обстрелов по городу. Группа продолжила выступать в темноте.

«Белгород, спасибо вам за такое единение! Вопреки всему, выступление было продолжено!»,— сообщили администраторы сообщества группы «ВКонтакте». К посту прикрепили видео, на котором музыканты под акустическую гитару поют песню «Беспечный ангел». Зрители хором им подпевали.

Вчера вечером Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородский округ. Был серьезно поврежден инфраструктурный объект, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Позже власти региона провели заседание оперативного штаба по восстановлению объектов энергетики — по итогам совещания господин Гладков сообщил, что аварийные бригады приступили к работам «буквально с первых минут» после атаки по региону.