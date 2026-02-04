Приток в Цимлянское водохранилище сократился в 1,5 раза

Приток воды в Цимлянское водохранилище на начало февраля 2026 года составил около 0,5 куб. км, что в 1,5 раза меньше показателей 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» со ссылкой на данные Донского бассейнового водного управления.

По данным ведомства, водохозяйственная ситуация в нижнем течении Дона характеризуется как стабильная. Существенных изменений в уровенном режиме реки с начала года не зафиксировано. Водность по всему бассейну оценивается как средняя.

Попуск воды через Цимлянский гидроузел с начала 2026 года составляет 160 куб./с, что на 20 куб./с ниже аналогичного периода 2025 года и на 84 куб./с меньше значений 2024 года. Приток в водохранилище оказался менее чем на 0,1 куб. км ниже прошлогодних показателей. Уровень водоема также снизился по сравнению с предыдущими годами.

Температура воды в прибрежных районах Азовского моря по состоянию на 2 февраля колебалась от 1,6 °C до 4,8 °C. В нижнем течении Дона и акватории Таганрогского залива с 18-19 января установился ледостав.

По информации Единой государственной системы данных об обстановке в Мировом океане, на Азовском море фиксируется северо-восточный ветер силой 6-11 м/с при высоте волн 0,5-1 м. В прибрежных районах севера и востока моря продолжается формирование ледяного покрова.

Константин Соловьев