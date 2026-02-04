На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии

ФСБ совместно с ФСИН России предотвратили теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Теракт был запланирован выходцем из Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый планировал убить сотрудников исправительной колонии.

Фигуранта задержали при попытке совершения задуманного. Никто из сотрудников учреждения не пострадал.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении задержанного о приготовлении к совершению террористического акта.

Как уточнили во ФСИН, «своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона», «изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Алина Зорина