Отели Ростова-на-Дону вошли в рейтинг лучших по России

Сорок ростовских объектов размещения вошли в пятый ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice 2025». Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании рассказали, что все объекты, вошедшие в рейтинг, соответствуют ряду ключевых показателей: имеют высокий средний рейтинг гостей (не ниже 9 из 10), большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций по итогам года. Среди ростовских лауреатов — отели «Островский», «Авангард», Customs House Hotel & SPA, отели сетей Sateen Group, Radisson Blu Hotel, а также ряд малых объектов размещения.

Помимо основного рейтинга, в рамках премии в этом году предусмотрены специальные номинации. Так, в категорию «Легенды» вошли объекты, получившие награду три года подряд. В Ростове-на-Дону их семь, в том числе гостевые дома «Ростов», «Легенда», Vip-29 и другие объекты.

Рейтинг охватывает более 3 тыс. объектов размещения в России и свыше 600 объектов в девяти странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Грузии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Это лучшие объекты размещения по мнению российских путешественников.

Управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова отмечает качественные изменения в российской индустрии гостеприимства. «Сервис совершенствуется по всей стране — от крупных отелей до небольших объектов размещения, которые все чаще демонстрируют соответствие высоким стандартам качества. Рынок гостеприимства становится более разнообразным и зрелым, задавая устойчивые ориентиры качества для всей отрасли»,— прокомментировала результаты исследования Дарья Кочеткова.

Маргарита Синкевич