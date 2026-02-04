Экс-судье Центрального райсуда Сочи предъявили обвинение по 14 эпизодам
Следственными органами предъявлено обвинение бывшему судье Центрального районного суда города Сочи Валерию Слуке. Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина и расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Полномочия фигуранта ранее были досрочно прекращены, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 66-летнему экс-судье инкриминируются семь эпизодов превышения должностных полномочий и семь эпизодов вынесения заведомо неправосудных решений. Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).
Как установлено в ходе расследования, в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года судья, занимая должность в Центральном районном суде Сочи, принимал к производству исковые заявления граждан с нарушением правил территориальной подсудности. По версии следствия, указанные материалы рассматривались без полноценного судебного разбирательства, исследования доказательств и без привлечения представителей ответчиков и заинтересованных лиц.
В результате были вынесены семь решений, которые следственные органы считают заведомо неправосудными. Эти судебные акты повлекли незаконное изъятие земельных участков, находившихся в муниципальной собственности города Сочи. В дальнейшем данные решения были обжалованы.
Апелляционная инстанция отменила вынесенные судебные акты и приняла новые решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Земельные участки, изъятые на основании отмененных решений, были возвращены в муниципальную собственность.
Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках следственных мероприятий проведены обыски в домовладениях фигуранта, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Северная Осетия — Алания. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.