Спрос на электрички Ростов — Таганрог снизился на 2,2% за год

В 2025 году электропоездами Ростов — Таганрог воспользовались 4,4 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, год к году (4,5 млн. человек). Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные службы корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Невзирая на спад пассажиропотока на этом маршруте, общая тенденция по магистрали остается положительной. В 2025 году лидером по количеству перевезенных пассажиров стал маршрут «Минеральные Воды — Кисловодск», обслужив 6 млн человек. Второе место занял маршрут «Туапсе — Имеретинский Курорт», который перевез 5,5 млн пассажиров.

Максимальный рост спроса продемонстрировало направление «Махачкала — Дербент»: за год пассажиропоток увеличился с 865 тыс. до 1,4 млн человек.

Наталья Белоштейн