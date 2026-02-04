Глава СКР затребовал доклад по делу о непредоставлении жилья сироте в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Жительница Ялты обратилась в приемную председателя СКР в соцсети с жалобой на непредоставление положенного жилья. Девушка, оставшаяся без родительского попечения в детстве, с 2023 года числится в очереди на получение жилых помещений. В 2024 году вступило в силу судебное решение, обязавшее власти предоставить заявительнице благоустроенное жилье в течение трех месяцев. Однако до сих пор права девушки не реализованы.

ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю ведет расследование уголовного дела по данному факту. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления Владимира Терентьева доклад о предварительных и окончательных итогах следствия. Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина