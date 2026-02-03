Бастрыкин хочет знать, почему в Рыбинске до сих пор не расселили аварийный дом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту длительного нерасселения аварийного дома в Рыбинске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Как указывается в сообщении, многоквартирный дом на улице Нефтяников признали аварийным в 2013 году, однако до настоящего времени жильцов дома не расселили. Ранее установленный срок расселения — 2022 год — перенесли на 2027 год.

«Четырехквартирное здание 1926 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции разрушаются, инженерные системы изношены, в помещениях не соблюдается температурный режим»,— указывается в сообщении центра.

В связи с этой ситуацией граждане и обратились к господину Бастрыкину через информационный центр. Глава СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело и передать его в центральный аппарат ведомства.