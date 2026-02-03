В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП

В Ремонтненском районе Ростовской области пять человек, включая двух детей, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Элиста—Зимовники. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось сегодня, 3 февраля, в районе 10:20. По предварительным данным, 45-летний водитель ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 33-летнего водителя.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водители, а также три пассажира Priora 30, семи и пяти лет. Всех пострадавших доставили в больницу, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Константин Соловьев