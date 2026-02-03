В Ярославской области утвердили перечень опасных растений

В Ярославской области утвержден перечень опасных видов инвазивных растений. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

В утвержденный перечень вошли десять видов: борщевик Сосновского, золотарник гигантский и канадский, ирга колосистая, клен ясенелистный, люпин многолистный, облепиха крушиновидная, череда облиственная, элодея канадская и эхиноцистис шиповатый.

Растения не отнесены к карантинным объектам, но их необходимо выявлять, предотвращать распространение и уничтожать на особо охраняемых природных территориях, так как они угрожают сохранению естественных экологических систем и биологического разнообразия. Кроме того, борщевик угрожает жизни и здоровью граждан.

Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года.

Алла Чижова