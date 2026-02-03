НАТО начала планирование миссии «Арктический страж»

НАТО начала военное планирование миссии «Арктический страж» (Arctic Sentry), направленной на обеспечение безопасности Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О’Доннелл, передает AFP. Он отказался раскрыть подробности, поскольку подготовка к миссии только началась.

По данным Bloomberg, с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Собеседники агентства сообщили, что в качестве образца НАТО может взять миссию «Балтийский страж», запущенную в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

16 января глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила в интервью газете The Daily Mirror, что за создание миссии «Арктический страж» выступает Соединенное Королевство. Она отметила, что Великобритания не разделяет позицию США в отношении Гренландии и уважает суверенитет острова как части Дании.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами о покупке Гренландии. 22 января прошли переговоры американского президента и генсека НАТО Марка Рютте. По информации Axios, они обсудили возможное соглашение по Гренландии, которое позволит Соединенным Штатам усилить военное присутствие на острове и получить привилегии при добыче полезных ископаемых.

