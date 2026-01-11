Bloomberg: Германия предложит создать совместную миссию НАТО в Гренландии

Германия выступит с инициативой по созданию совместной миссии НАТО «Арктический страж» для обеспечения безопасности арктического региона, в том числе Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Цель европейских стран — показать, что Евросоюз и НАТО контролируют безопасность в регионе. По словам собеседников агентства, в качестве образца может стать миссия «Балтийский страж», запущенная НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии, чтобы не допустить присоединения острова к США, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что страна нуждается в Гренландии для обеспечения национальной безопасности. По информации Politico, Вашингтон будет стремиться присоединить остров до Дня независимости, 4 июля. До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.

