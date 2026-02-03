Прокуратура начала проверку по факту аварии с локомотивом в Ярославской области

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения локомотива и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 февраля в 17:37 на регулируемом ж/д переезде на непассажирской станции Ярославль – Пристань (Дядьково) локомотив сбил легковой автомобиль, выехавший на пути. Машинист пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным для остановки состава. В аварии никто не пострадал, схода подвижного состава не допущено.

«Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Алла Чижова