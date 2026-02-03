Экс-судье из Сочи Слуке предъявили обвинение по семи эпизодам превышения полномочий

Бывшему судье Центрального районного суда Сочи Валерию Слуке предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. Как сообщили в Следственном комитете России, уголовное дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Полномочия 66-летнего судьи ранее были досрочно прекращены.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука, нарушая правила территориальной подсудности, необоснованно принимал к производству иски граждан и без фактического рассмотрения, исследования доказательств и привлечения ответчиков выносил решения, которые следствие считает заведомо неправосудными. Всего ему инкриминируется семь эпизодов превышения полномочий и семь эпизодов вынесения неправосудных судебных актов. Эти решения привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

В апелляционной инстанции все спорные судебные акты были отменены, в удовлетворении исков отказано, а земельные участки возвращены муниципалитету.

Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, ГУЭБиПК МВД России и краевого управления МВД. По ходатайству следствия суд избрал Валерию Слуке меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков в принадлежащих ему домовладениях в Краснодарском крае и Северной Осетии — Алании изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Следственные действия продолжаются.

