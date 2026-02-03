В Ростове-на-Дону ночью ограничат движение на 15 улицах из-за снегоуборки

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на 15 улицах и проспектах для проведения снегоуборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что ограничения будут вводиться поэтапно с 22:00 3 февраля до 05:00 4 февраля. Перекрытия коснутся проспекта Нагибина от улицы Ларина до улицы Нансена, а также проспекта Королева от улицы Комарова до улицы Неклиновской. Кроме того, движение будет закрыто на проспекте Стачки от улицы Малиновского до улицы Пескова.

Под ограничения также попадут улицы Армянская, Бодрая, Беляева, Нижегородская, 45-я линия, Богданова, 14-я линия, 1-я Майская и Нозадзе. Перекроют движение на 17-й и 18-й линиях от улицы Закруткина до улицы 1-я Майская, а также на улице Малиновского от улицы Всесоюзной до улицы Дорожной.

Городские власти рекомендуют водителям заранее спланировать маршруты и использовать альтернативные пути следования.

Константин Соловьев